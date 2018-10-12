السليساو بكامل نجومه .. والأخضر بخبير وحيد

يواجه منتخب السعودية نظيره البرازيلي اليوم الجمعة على ملعب مدينة "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الدورة الرباعية الدولية التي تقام في السعودية بمشاركة الأرجنتين والعراق.

ويبحث الأخضر الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات في يناير المقبل، عن الظهور بصورة مشرفة في مواجهة البرازيل التي فازت في جميع مبارياتها الأربع مع منافستها في تاريخ لقاءات الفريقين (سجلت 16 هدفا مقابل 3 فقط).

وستشهد المواجهة عودة اللاعب المخضرم حسين عبد الغني (41 عاما) للظهور أمام المنتخب البرازيلي من جديد بعد 19 عاما من ظهوره الأول عام 1997 في كأس القارات، كما (شارك أمام البرازيل في 1999 في البطولة نفسها).

في المقابل، سيخوض منتخب البرازيل مباراة اليوم بالقوة الضاربة من خلال مشاركة نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والحارس أليسون وفيرمينو ثنائي ليفربول الإنجليزي، وفيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني.

وافتتحت البطولة الدولية أمس الخميس، بلقاء الأرجنتين والعراق الذي انتهى بفوز الأرجنتين 4-0.

المصدر: RT