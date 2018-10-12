شاهد.. أول أهداف العدّاء الجامايكي بولت في عالم كرة القدم

سجل العداء السابق الأسطوري الجامايكي أوساين بولت أول أهدافه الاحترافية مع فريقه سنترال مارينرز في شباك مضيفه ساوث يونايتد بالمباراة التي جمعتهما ضمن دوري الدرجة الثانية الأسترالي.

وأحرز بولت هدفين من أهداف فريقه الأربعة في المباراة التي انتهت برباعية بيضاء.

واعتزل بولت البالغ 32 عاما، سباقات العدو في ألعاب القوى العام الماضي، بعد مسيرة حافلة حصد خلالها 8 ميداليات ذهبية في الدورات الأولمبية، وأبدى رغبته الشديدة في احتراف كرة القدم.

What. A. Game. @usainbolt, the footballer scores two goals in our 4-0 win. ⚡️



That will go down as one of the most memorable games in Australian football history. Congrats, Usain. Don't think limits. 👏🏼 #CCMFCpic.twitter.com/Ug0CrlO0xX — Central Coast Mariners (@CCMariners) October 12, 2018

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المصدر: وكالات