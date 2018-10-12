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زفيريف يلاقي دجوكوفيتش في نصف نهائي شنغهاي

الرياضة

زفيريف يلاقي دجوكوفيتش في نصف نهائي شنغهاي
AFP WANG ZHAO
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ضرب الألماني ألكسندر زفيريف عصفورين بحجر واحد عندما بلغ دور نصف النهائي من بطولة شنغهاي، ثامن دورات الألف نقطة بفوزه على البريطاني كايل إدموند 6-4 و6-4 اليوم الجمعة.

وضمن زفيريف بذلك مشاركته في بطولة الماسترز التي تجمع أفضل 8 لاعبين في العالم وتقام في لندن من 11 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأصبح زفيريف البالغ 21 عاما خامس لاعب يضمن مشاركته في بطولة الماسترز بعد الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والسويسري روجر فيدرر.

ويلتقي زفيريف في نصف النهائي مع دجوكوفيتش الذي تغلب على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 7-6 و6-3، خلال ساعة و44 دقيقة.

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والتقى دجوكوفيتش وزفيريف مرة واحدة حتى الآن في نهائي بطولة روما للماسترز العام الماضي، وحسمها الألماني لصالحه بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3 في ساعة واحدة و21 دقيقة.     

المصدر: وكالات

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