زفيريف يلاقي دجوكوفيتش في نصف نهائي شنغهاي

ضرب الألماني ألكسندر زفيريف عصفورين بحجر واحد عندما بلغ دور نصف النهائي من بطولة شنغهاي، ثامن دورات الألف نقطة بفوزه على البريطاني كايل إدموند 6-4 و6-4 اليوم الجمعة.

Alexander Zverev is through to his first @SH_RolexMasters semi-final!



He stays undefeated against Kyle Edmund with a 6-4, 6-4 victory. Do you think he can take it even further this week?#ATPMasters1000pic.twitter.com/UQHcfRgw5A — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 12, 2018

وضمن زفيريف بذلك مشاركته في بطولة الماسترز التي تجمع أفضل 8 لاعبين في العالم وتقام في لندن من 11 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأصبح زفيريف البالغ 21 عاما خامس لاعب يضمن مشاركته في بطولة الماسترز بعد الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والسويسري روجر فيدرر.

ويلتقي زفيريف في نصف النهائي مع دجوكوفيتش الذي تغلب على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 7-6 و6-3، خلال ساعة و44 دقيقة.

Moving into the final four!@DjokerNole scores his 7th straight win over Kevin Anderson with a solid 7-6, 6-3 victory at the @SH_RolexMasters.



Will he win his second #ATPMasters1000 🏆 of 2018 in Shanghai? pic.twitter.com/HyPR77ztiA — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 12, 2018

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والتقى دجوكوفيتش وزفيريف مرة واحدة حتى الآن في نهائي بطولة روما للماسترز العام الماضي، وحسمها الألماني لصالحه بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3 في ساعة واحدة و21 دقيقة.

المصدر: وكالات