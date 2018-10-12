زفيريف يلاقي دجوكوفيتش في نصف نهائي شنغهاي
ضرب الألماني ألكسندر زفيريف عصفورين بحجر واحد عندما بلغ دور نصف النهائي من بطولة شنغهاي، ثامن دورات الألف نقطة بفوزه على البريطاني كايل إدموند 6-4 و6-4 اليوم الجمعة.
Alexander Zverev is through to his first @SH_RolexMasters semi-final!— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 12, 2018
He stays undefeated against Kyle Edmund with a 6-4, 6-4 victory. Do you think he can take it even further this week?#ATPMasters1000pic.twitter.com/UQHcfRgw5A
وضمن زفيريف بذلك مشاركته في بطولة الماسترز التي تجمع أفضل 8 لاعبين في العالم وتقام في لندن من 11 إلى 18 نوفمبر المقبل.
وأصبح زفيريف البالغ 21 عاما خامس لاعب يضمن مشاركته في بطولة الماسترز بعد الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والسويسري روجر فيدرر.
ويلتقي زفيريف في نصف النهائي مع دجوكوفيتش الذي تغلب على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 7-6 و6-3، خلال ساعة و44 دقيقة.
Moving into the final four!@DjokerNole scores his 7th straight win over Kevin Anderson with a solid 7-6, 6-3 victory at the @SH_RolexMasters.— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 12, 2018
Will he win his second #ATPMasters1000 🏆 of 2018 in Shanghai? pic.twitter.com/HyPR77ztiA
والتقى دجوكوفيتش وزفيريف مرة واحدة حتى الآن في نهائي بطولة روما للماسترز العام الماضي، وحسمها الألماني لصالحه بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3 في ساعة واحدة و21 دقيقة.
المصدر: وكالات