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شاهد.. قديروف يكرّم حبيب بوليمة عامرة وسيارة فارهة

الرياضة

شاهد.. قديروف يكرّم حبيب بوليمة عامرة وسيارة فارهة
mk.ru
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استضاف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة UFC حبيب نورمحمدوف وكرمه بعد انتصاره على الإيرلندي كونور ماكغريغور.

ونظم قديروف مأدبة عشاء فاخرة على شرف حبيب، دعا إليها أعضاء نادي "أخمات" في مدينة غروزني، وكان الجميع مرتديا للملابس الرياضية.

وقلّد قديروف حبيب وسام المواطن الفخري في الشيشان وقدم له العديد من الهدايا القيمة وسيارة جديدة.

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المصدر: mk.ru

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