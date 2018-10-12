رودريغيز يقود كولومبيا للفوز على الولايات المتحدة وديا

قاد صانع الألعاب خاميس رودريغيز منتخب بلاده كولومبيا إلى الفوز على الولايات المتحدة 4-2 في مباراة ودية أقيمت في مدينة تامبا التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية.

وافتتح خاميس التسجيل لكولومبيا بتسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 36، ورد المنتخب الأمريكي بهدفين سريعين في مطلع الشوط الثاني بواسطة كيلين أكوستا وبوبي وود في الدقيقتين 50 و53 على الترتيب، لكن الكلمة الأخيرة كانت للمنتخب الكولومبي بتسجيله ثلاثة أهداف حملت تواقيع كارلوس باكا وراداميل فالكاو وميغيل بورخا في الدقائق 56 و74 و79على التوالي.

وتخوض كولومبيا مباراة ثانية في جولتها الأمريكية الشمالية حيث تلتقي كوستاريكا في نيو جيرزي الثلاثاء المقبل، في حين تلتقي الولايات المتحدة مع البيرو.

وبلغ المنتخب الكولومبي الدور الثاني من مونديال روسيا، قبل أن يودع البطولة بركلات الجزاء الترجيحية على يد المنتخب الإنجليزي، في حين فشلت الولايات المتحدة في التواجد في العرس الكروي العالمي.

المصدر: وكالات