نجم العراق يغادر الملعب باكيا بعد تلقيه "أسوأ خبر" في حياته

تلقى لاعب منتخب العراق بشار رسن خبر وفاة والدته خلال لقاء المنتخب العراقي والمنتخب الأرجنتيني، في البطولة الودية الرباعية التي تقام في السعودية.

وأخرج المدير الفني للمنتخب العراقي ، اللاعب في الدقيقة 69 من اللقاء، وكشفت مصادر أن الجهاز الفني لمنتخب العراق سمح للاعب بمغادرة بعثة الفريق لحضور العزاء.

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره العراقي 4-0.