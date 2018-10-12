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نجم العراق يغادر الملعب باكيا بعد تلقيه "أسوأ خبر" في حياته

الرياضة

نجم العراق يغادر الملعب باكيا بعد تلقيه
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تلقى لاعب منتخب العراق بشار رسن خبر وفاة والدته خلال لقاء المنتخب العراقي والمنتخب الأرجنتيني، في البطولة الودية الرباعية التي تقام في السعودية.

وأخرج المدير الفني للمنتخب العراقي ، اللاعب في الدقيقة 69 من اللقاء، وكشفت مصادر أن الجهاز الفني لمنتخب العراق سمح للاعب بمغادرة بعثة الفريق لحضور العزاء.

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره العراقي 4-0.

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