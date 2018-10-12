توقيف حبيب نورمحمدوف وماكغريغور لأجل غير مسمى

أعلنت الهيئة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية توقيف حامل اللقب الروسي حبيب نورمحمدوف والإيرلندي كونور ماكغريغور ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وسيتم إيقاف كل من المقاتلين مؤقتا في الـ 15 من أكتوبر ، بانتظار جلسة استماع في الـ 24 من الشهر عينه، حسبما ذكر المركز الرياضي لـ "ESPN".

وتعتمد شدة ومدة العقوبة التي يتوقع أن يحصل عليها كل منهما على نتائج جلسة الاستماع.

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ويعتبر السيناريو الأسوأ لكلاهما هو توقيف لأجل غير مسمى. وسيصوت أعضاء اللجنة بعد مراجعة دقيقة لكل جوانب الشجار الذي نشب بينهما بعد فوز الروسي حبيب على ما ماكغريغ نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات