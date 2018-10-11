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مبابي يواصل تألقه.. وينقذ فرنسا من الخسارة أمام آيسلندا

الرياضة

مبابي يواصل تألقه.. وينقذ فرنسا من الخسارة أمام آيسلندا
AFP
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أنقذ المهاجم الواعد كيليان مبابي منتخب ببلاده فرنسا من الخسارة أمام ضيفته آيسلندا بإدراكه التعادل 2-2 في المباراة الدولية الودية التي أقيمت اليوم الخميس، في غانغان.

وكان المنتخب الفرنسي، بطل العالم، في طريقه إلى الخسارة للمرة الأولى في تاريخه أمام آيسلندا، حيث فاجأه الضيوف بهدفين عبر بيكير بيارناسون في (د.30) وكاري أرناسون في (د.58).

ومبابي، أفضل لاعب واعد في مونديال روسيا (19 عاما)، كان عند حسن مدربه لأنه تسبب في الهدف الأول لمنتخب بلاده والذي سجله المدافع هولمار إييولفسون بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في (د.86)، قبل أن يدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

ورفع مبابي سجله التهديفي مع منتخب بلاده إلى 10 أهداف، وبات أول لاعب في تاريخه يصل هذا الحاجز قبل بلوغه سن العشرين.

المصدر:  أ ف ب

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