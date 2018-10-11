إسبانيا تقسو على ويلز برباعية

تابعت إسبانيا انتصاراتها المتتالية بقيادة مدربها الجديد ونجمها السابق لويس أنريكي، وسحقت مضيفتها ويلز 4-1 اليوم الخميس، على ملعب كارديف، في مباراة دولية "ودية" في كرة القدم.

وتدين إسبانيا بفوزها لمهاجم برشلونة المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني باكو ألكاسير الذي سجل ثنائية في (د.8 و29)، وأضاف القائد سيرجيو راموس في (د.19) ومارك بارترا في (د.74) الهدفين الأخيرين، بينما سجلت ويلز هدف الشرف بواسطة سام فوكس في (د.89).

وهو الفوز الثالث تواليا لإسبانيا بإشراف أنريكي الذي استلم المهمة في يوليو الماضي خلفا لجولن لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه عشية انطلاق مونديال روسيا 2018. وتولى فرناندو هييرو مؤقتا تدريب إسبانيا خلال النهائيات، وقادها إلى الدور ثمن النهائي قبل الخروج بركلات الترجيح أمام المنتخب المضيف روسيا.

واستهل أنريكي مشواره مع "لا روخا" بالفوز على إنجلترا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يسحق كرواتيا 6-0 في الجولة الثانية.

وتستضيف إسبانيا منتخب الأسود الثلاثة، الاثنين، في إشبيلية في الجولة الثالثة للمسابقة القارية الجديدة.

المصدر: وكالات