دوري الأمم الأوروبية.. روسيا تكتفي بالتعادل السلبي مع السويد
Globallookpress
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اكتفى المنتخب الروسي بالتعادل دون أهداف أمام ضيفه المنتخب السويدي، اليوم الخميس، على ملعب "كالينغراد" ضمن المجموعة الثانية للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وتتصدر روسيا المجموعة برصيد 4 نقاط أمام تركيا الثانية بنقطتين فيما تحتل السويد المركز الثالث بنقطة وحيدة.
وفازت روسيا في الجولة الأولى على تركيا خارج أرضها 2-1، فيما خسرت السويد في استوكهولم في مستهل مبارياتها 2-3 على تركيا.
وعاد إلى صفوف المنتخب الروسي صانع ألعابه ألكسندر غولوفين بعد غيابه نحو شهرين بسبب الإصابة.
المصدر: وكالات
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