دوري الأمم الأوروبية.. روسيا تكتفي بالتعادل السلبي مع السويد

اكتفى المنتخب الروسي بالتعادل دون أهداف أمام ضيفه المنتخب السويدي، اليوم الخميس، على ملعب "كالينغراد" ضمن المجموعة الثانية للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتتصدر روسيا المجموعة برصيد 4 نقاط أمام تركيا الثانية بنقطتين فيما تحتل السويد المركز الثالث بنقطة وحيدة.

وفازت روسيا في الجولة الأولى على تركيا خارج أرضها 2-1، فيما خسرت السويد في استوكهولم في مستهل مبارياتها 2-3 على تركيا.

وعاد إلى صفوف المنتخب الروسي صانع ألعابه ألكسندر غولوفين بعد غيابه نحو شهرين بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات