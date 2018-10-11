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دوري الأمم الأوروبية.. روسيا تكتفي بالتعادل السلبي مع السويد

الرياضة

دوري الأمم الأوروبية.. روسيا تكتفي بالتعادل السلبي مع السويد
Globallookpress
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اكتفى المنتخب الروسي بالتعادل دون أهداف أمام ضيفه المنتخب السويدي، اليوم الخميس، على ملعب "كالينغراد" ضمن المجموعة الثانية للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتتصدر روسيا المجموعة برصيد 4 نقاط أمام تركيا الثانية بنقطتين فيما تحتل السويد المركز الثالث بنقطة وحيدة.

وفازت روسيا في الجولة الأولى على تركيا خارج أرضها 2-1، فيما خسرت السويد في استوكهولم في مستهل مبارياتها 2-3 على تركيا.

 وعاد إلى صفوف المنتخب الروسي صانع ألعابه ألكسندر غولوفين بعد غيابه نحو شهرين بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات

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