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دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تواصل بدايتها القوية من دون رونالدو

الرياضة

دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تواصل بدايتها القوية من دون رونالدو
AFP
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واصل المنتخب البرتغالي بدايته القوية في دوري الأمم الأوروبية في غياب نجمه كريستيانو رونالدو، بفوزه الثمين على مضيفه البولندي 3-2 اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المستوى الأول.

أحرز للبرتغال، أندريه سيلفا في (د.31) والبولندي كاميل جليك في (د.43 بالخطأ في مرماه) وبرناردو سيلفا في (د.52)، بينما سجل هدفي كريستوف بيانيك في (د.18) وياكوب بلاشتشيكوفسكي في (د.77).

وهو الفوز الثاني على التوالي للبرتغال فعززت موقعها في الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما منيت بولندا بخسارتها الأولى عقب تعادلها مع إيطاليا 1-1 في الجولة الأولى.

المصدر: وكالات

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