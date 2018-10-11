إصابة السوري خريبين في مباراة "ودية"

تعرض السوري عمر خربين، لاعب الهلال السعودي، لإصابة قوية أثناء مباراة منتخب بلاده أمام البحرين، اليوم الخميس، والتي انتهت بفوز نسور قاسيون بهدف نظيف.

وأصيب خريبين الذي حل بديلا في (د.58) بعد تدخل من أحد لاعبي المنتخب البحريني، وبحسب مصادر إعلامية مطلعة فإن إصابة اللاعب ربما تمنعه من المشاركة أمام المنتخب الصيني في الـ16 من الشهر الحالي.

وبذلك ينضم عمر خربين، إلى مهاجمي الهلال المصابين بافيتمبي غوميز ومختار فلاتة.

وفازت سوريا على البحرين بهدف عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي في مباراة دولية ودية، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

المصدر: وكالات