الأرجنتين تفوز على العراق برباعية نظيفة "وديا"

فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره العراقي 4-0، اليوم الخميس، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية التي تستضيفها السعودية.

وتناوب على رباعية "التانغو" كل من لوتارو مارتينيز في (د.18) وروبرتو بيريرا في (د.53) وجيرمان بيزيلا في (د.82) وفرانكو سيرفي في (د.90+2).

ويشارك في البطولة كل من السعودية والعراق والأرجنتين والبرازيل، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حتى يوم 16 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات