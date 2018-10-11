 
مباشر

الأرجنتين تفوز على العراق برباعية نظيفة "وديا"

الرياضة

الأرجنتين تفوز على العراق برباعية نظيفة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kww1

فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره العراقي 4-0، اليوم الخميس، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية التي تستضيفها السعودية.

وتناوب على رباعية "التانغو" كل من لوتارو مارتينيز في (د.18) وروبرتو بيريرا في (د.53) وجيرمان بيزيلا في (د.82) وفرانكو سيرفي في (د.90+2).

ويشارك في البطولة كل من السعودية والعراق والأرجنتين والبرازيل، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حتى يوم 16 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب: استخباراتنا اقتربت كثيرا من معرفة مصير خاشقجي