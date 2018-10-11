هازارد يستبعد إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد "قريبا"

استبعد المهاجم البلجيكي لفريق تشيلسي إدين هازارد إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية رغم وجود شكوك أثيرت في الأيام الأخيرة حول استمراره مع ناديه الإنجليزي

وكان هازار ابن الـ 27 عاما يتحدث لشبكة "سكاي سبورتس" في مؤتمر صحفي خاص بمباراة منتخب بلاده مع سويسرا المقررة الجمعة.

وبسؤاله عن شرط انتقاله إلى إسبانيا تمهيدا لإحرازه جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، قال هازار مبتسما "ربما لأجل ذلك، أود الذهاب (إلى إسبانيا)".

وردا على سؤال حول توقع قيامه بالخطوة في يناير المقبل، قال هازار: "لا".

وقام هازار بدور فاعل مع فريقه تشيلسي صاحب السجل النظيف من الخسارة في ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الإيطالي الجديد ماوريتسيو ساري، وسجل 8 أهداف في كل المباريات التي خاضها مع فريقه في كافة المسابقات.

وتألق هازار في صفوف منتخب بلجيكا في مونديال روسيا وساهم في قيادته إلى المركز الثالث، وقال "إن الوقت قد حان ربما" لمواجهة تحد جديد، مع إعطاء الأفضلية لريال مدريد كوجهة محتملة له.

وصرح بعد فوز فريقه تشيلسي على مضيفه ساوثمبتون 3-0، الأحد الماضي: "ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم. لا أريد أن أكذب اليوم. أحلم بالانضمام إليه منذ كنت طفلا".

وأضاف: "سوف نرى. لا أريد التكلم حول ذلك كل يوم. لا أملك الوقت حاليا، لكنني سأتحدث عن مستقبلي قريبا". وردا على سؤال وجه لهازار في المؤتمر الصحفي الخميس والذي ينتهي عقده مع تشلسي في يونيو 2020، ما إذا كان اللاعب الأفضل في العالم حاليا، أجاب بنبرة لا لبس فيها "نعم".

وقال: "يساعدني الفريق كثيرا أيضا. وأستطيع تطوير مستواي بكل تأكيد. يمكننا دائما تحسين الأمور في كرة القدم. يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف، وإعطاء المزيد من التمريرات الحاسمة".

المصدر: أ ف ب