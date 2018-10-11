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دورة شنغهاي.. فيدرر يمر بصعوبة ودجوكوفيتش يثأر من تشيكيناتو

الرياضة

دورة شنغهاي.. فيدرر يمر بصعوبة ودجوكوفيتش يثأر من تشيكيناتو
RT
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تمكن السويسري روجر فيدرر من بلوغ ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية، ثامن دورات الماسترز ذات الألف نقطة، بتغلبه على الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت 6-3 و2-6 و6-4 اليوم الخميس.

وكان فيدرر احتاج إلى ثلاث مجموعات أيضا في مباراته الأولى في شنغهاي ضد الروسي دانييل ميدفيديف أمس الأربعاء، قبل أن يخرج فائزا، وقد تكرر السيناريو اليوم أمام منافسه الإسباني ليحقق عليه الفوز في ثماني مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

ويلتقي فيدرر في الدور التالي مع الياباني كي نيشيكوري.

في المقابل، ثأر دجوكوفيتش لخسارته المفاجئة أمام الإيطالي ماركو تشيكيناتو في بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو الماضي، وتغلب عليه 6-4 و6-0 في ساعة و9 دقائق.

وكان تشيكيناتو حقق مفاجأة مدوية عندما تغلب على الصربي في ربع نهائي رولان غاروس.

ويستطيع دجوكوفيتش الذي يقدم أفضل عروضه في الآونة الأخيرة الاقتراب من المصنف أول عالميا الإسباني رافاييل نادال في حال توج باللقب في شنغهاي، وسيلتقي الجنوب أفريقي المخضرم كيفن أندرسون الذي تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و7-6 (7-1).

إلى ذلك، تابع الألماني ألكسندر زفيريف تقدمه وتخطى الأسترالي الشاب أليكس دي مينور 6-1 و6-4 الخميس في الدور الثالث.

ويلتقي زفيريف (21 عاما) في الدور المقبل البريطاني كايل إدموند الفائز على التشيلي نيكولاس خاري 7-6 (7-5) و6-3، باحثا عن الوصول إلى نصف النهائي لضمان مقعده في بطولة الماسترز الأخيرة في لندن بين 11 و18 نوفمبر المقبل.

المصدر: أ ف ب 
 

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