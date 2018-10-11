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سيدات روسيا يودعن بطولة العالم للكرة الطائرة

الرياضة

سيدات روسيا يودعن بطولة العالم للكرة الطائرة
Волейбол / Volleyball/vk
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ودع المنتخب الروسي منافسات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للسيدات، المقامة حاليا في مدينة أوساكا اليابانية، عقب خسارته أمام نظيره الصيني في الدور الثاني بثلاث مجموعات لواحدة.

وأنهى المنتخب الصيني اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 25-22 و21-25 و25-23 و25-15.

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وبهذه الخسارة فشل المنتخب الروسي في بلوغ الدور الثالث (دور الستة) بعد أن خسر أمس أمام نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وتأهلت إلى الدور القادم من مجموعة روسيا، إيطاليا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: rsport.ria.ru

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