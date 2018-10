سيدات روسيا يودعن بطولة العالم للكرة الطائرة

Over! China 🇨🇳 downs Russia 🇷🇺 @RusVolleyTeam 3-1 (25-22, 21-25, 25-23, 25-15) and sends USA 🇺🇸 @usavolleyball into #FIVBWomensWCH Final 6! It's the first time ever the Russians are left out of the top six.



Final stats: https://t.co/psCPeAdaPE#volleyball#volleyballWCHspic.twitter.com/sCDrdqaqXJ