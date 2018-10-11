خبر سار لعشاق ميلان

ذكرت تقارير صحافية في إيطاليا أن ميلان ظفر بصفقة التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا (21 عاما) من فلامينغو، متفوقا على ناديي ليفربول الإنجليزي، وباريس سان جرمان الفرنسي.

وكشفت الصحف أن ميلان وافق على دفع 35 مليون يورو لإتمام التعاقد مع باكيتا الذي انضم إلى فلامينغو بعمر 10 سنوات، في صفقة قد تكون الأغلى للاعب برازيلي منتقل إلى ناد إيطالي، مشيرة إلى أن اللاعب خضع للفحص الطبي في ريو دي جانيرو الأربعاء ومن المتوقع انتقاله في يناير المقبل.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إلى أن باكيتا الذي يلعب في خط الوسط ويستطيع أن يلعب مهاجما أيضا، وقع عقدا لخمس سنوات مقابل أجر سنوي قدره 1.5 مليون يورو.

واستدعي باكيتا إلى صفوف المنتخب البرازيلي للمرة الأولى في أغسطس الماضي لخوض مباراتين وديتين ضد الولايات المتحدة والسلفادور.

وذكرت تقارير متفرقة أن المدير الرياضي الجديد لميلان البرازيلي ليوناردو، لعب دورا حاسما في إتمام الصفقة التي سيحصل من خلالها فلامينغو على 70 في المئة من قيمتها.

المصدر: أ ف ب