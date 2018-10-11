التلاعب بنتائج الدوري البلجيكي: مداهمات في سبع دول وتورط عدة أندية

أطلقت الشرطة البلجيكية حملة مداهمات شملت سبع دول، واستهدفت أبرز أندية لكرة القدم في بلجيكا ومدرب نادي بروج، في إطار التحقيقات في الفساد والتلاعب بنتائج المباريات.

وأشارت قناة RTBF البلجيكية إلى ضلوع 10 أندية من أصل 16 في الدرجة الأولى بقضية "فساد وتلاعب" تولت النيابة العامة في بلجيكا التحقيق فيها مطلع 2017، بعد تقارير عن معاملات مالية مشبوهة.

ونفذ 220 شرطيا 44 عملية تفتيش طالت منازل في أنحاء بلجيكا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وقبرص، ومونتينيغرو، وصربيا ومقدونيا حسب الادعاء البلجيكي.

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ويتعلق التحقيق باحتيال مرتبط بالعمولات على انتقالات اللاعبين والتلاعب بنتائج المباريات في الدوري البلجيكي للدرجة الأولى، حسب النيابة العامة.

وتمت مداهمة مقار عدة أندية في الدوري البلجيكي بينها بروج، وأندرلخت، وستاندار لياج، وغينك.

واستهدفت مداهمات الشرطة أيضا منازل مدراء الأندية، ووكلاء اللاعبين والحكام، ومنزل محام سابق، ومكتب محاسبة، ومنزل مدرب وصحافيين ومتواطئين محتملين.

وسبق لمتحدث النيابة العامة أن أكد في وقت سابق توقيف وكيل اللاعبين الشهير البلجيكي-الإيراني موجي بيات صاحب الـ44 عاما، المدير السابق لنادي شارلروا الذي أوقف في منزله.

ويعد بيات وشقيقه مهدي من أصحاب النفوذ في ساحة كرة القدم البلجيكية، وقد بدأ صعودهما بعد شراء عمهما نادي شارلروا في عام 2000، بحسب تقارير محلية.

كما أوقف أيضا الكرواتي إيفان ليكو مدرب نادي بروج الذي يشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، على غرار هرمان فان هولسبيك المدير العام السابق لأندرلخت النادي الأكثر تتويجا في بلجيكا.

المصدر: أ ف ب