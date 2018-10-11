بالفيديو.. نجم التنس نادال يكافح الفيضان في مايوركا الإسبانية
LaureusSport/twitter
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شارك النجم رافائيل نادال المصنف الأول عالميا بكرة المضرب، في إزالة آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات التي ضربت جزيرة مايوركا الإسبانية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نادال وهو يساعد أهالي الجزيرة في إزاحة الأشجار المحطمة، وتنظيف الطرقات.
وكان النجم الإسباني قد فتح أبواب أكاديميته لإيواء من باتوا بلا مأوى بسبب الفيضان، موجها نداء بضرورة مساعدتهم بعد الأضرار التي لحقت بهم.
المصدر: وكالات
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