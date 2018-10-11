جون تيري يبدأ مسيرة ما بعد الاعتزال

أعلن أستون فيلا أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأربعاء، تعيين دين سميث مدربا جديدا للفريق، وسيساعده جون تيري قائد منتخب إنجلترا السابق.

وسيخلف سميث، الذي اكتسب شهرة واسعة كمدرب بسبب أسلوبه الهجومي مع برينتفورد، ستيف بروس الذي أقيل الأسبوع الماضي بعد بداية سيئة للفريق في الموسم.

We are delighted to announce the appointments of Dean Smith as our new Head Coach, John Terry as Assistant Coach and Jesus Garcia Pitarch as Sporting Director ✍️



Full story 👉 https://t.co/gNj5QrSa7c#OneOfOurOwn#AVFCpic.twitter.com/HUPSQ8BiDz — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) October 10, 2018

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وقرر تيري مدافع تشيلسي السابق اعتزال اللعب يوم الأحد الماضي.

ولم يرتبط تيري بأي فريق منذ ترك أستون فيلا بعد الخسارة من فولهام في ملحق الصعود للدوري الممتاز الموسم الماضي، كما عين النادي خيسوس غارسيا بيتراتش مديرا رياضيا.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ15 على جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بـ15 نقطة بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 6 أخرى، بعد مضي 12 جولة من عمر الدوري.

المصدر: وكالات