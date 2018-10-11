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كروزيرو يهزم كورنثيانز في ذهاب نهائي كأس البرازيل (فيديو)

الرياضة

كروزيرو يهزم كورنثيانز في ذهاب نهائي كأس البرازيل (فيديو)
AFP DOUGLAS MAGNO
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تغلب كروزيرو على ضيفه كورنثيانز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم في ذهاب نهائي كأس البرازيل لكرة القدم.

وسجل تياغو نيفيز نجم كروزيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

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وشهد اللقاء طرد التشيلي أنجلو أراوس لاعب كورنثيانز في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وتقام مباراة الإياب في ساو باولو الأربعاء المقبل.

المصدر: وكالات

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