كروزيرو يهزم كورنثيانز في ذهاب نهائي كأس البرازيل (فيديو)
AFP DOUGLAS MAGNO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwrh
تغلب كروزيرو على ضيفه كورنثيانز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم في ذهاب نهائي كأس البرازيل لكرة القدم.
وسجل تياغو نيفيز نجم كروزيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.
وشهد اللقاء طرد التشيلي أنجلو أراوس لاعب كورنثيانز في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وتقام مباراة الإياب في ساو باولو الأربعاء المقبل.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)