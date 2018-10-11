"زوج أم" كوكورين يعتذر عن تصرفات اللاعب بعد فضيحة المقهى

اعتذر كيريل لوغينوف زوج أم ألكسندر كوكورين نجم فريق زينيت بطرسبورغ لكرة القدم عن تصرفات اللاعب الأخيرة، والتي أودت به خلف القضبان.

ونُشر اليوم على صفحة كوكورين في إنستغرام رسالة اعتذار من لوغينوف جاء فيها: "أريد أن اعتذر شخصيا وبالنيابة عن ابني من دينيس باك (مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة اعتدى عليه كوكورين)، ومن المعجبين الأعزاء، والزملاء، والشركاء، ومن الجميع، على الحادثة المؤسفة التي حصلت".

وذكر لوغينوف في رسالة الاعتذار، أن كوكورين كان يريد الاعتذار بعد التحقيق معه يوم أمس، ولكن دخوله الحبس بعد التحقيق منعه من ذلك.

وتقوم وزارة الداخلية الروسية بالتحقيق مع كوكورين، وصديقه بافل ماماييف لاعب نادي كراسنودار بعد ظهورهما في مقطعي فيديو تم تداولهما على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح الـ8 من أكتوبر الجاري، الأول، يظهرهما يقومان بالاعتداء بالضرب على رجل داخل مقهى في العاصمة الروسية، قبل أن يتبين أن الرجل مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ويدعى دينيس باك.

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والثاني يظهرهما في اليوم ذاته يعتديان على رجل آخر قرب أحد الأرصفة، وذكرت العديد من التقارير أن المعتدى عليه يعمل سائقا لمقدمة البرامج الشهيرة على القناة الروسية الأولى أولغا أوشاكوفا.

ولم يتحدث لوغينوف عن الحادثة الثانية في رسالة الاعتذار.

المصدر: rsport.ria.ru