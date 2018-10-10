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أوكرانيا تفرض التعادل على إيطاليا "وديا"

الرياضة

أوكرانيا تفرض التعادل على إيطاليا
AFP
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تعادل المنتخب الإيطالي مع ضيفه الأوكراني 1-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

أحرز فيديريكو بيرنارديسكي هدف التقدم لإيطاليا في (د.54)، وتعادل رسلان ملينوفسكي لأوكرانيا في (د.62).

وتواجه إيطاليا مضيفتها بولندا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، فيما تستضيف أوكرانيا يوم 16 من الشهر الجاري منتخب التشيك.

المصدر: وكالات

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