رد ناري من كريم بنزيمة على رئيس الاتحاد الفرنسي بشأن استبعاده

رد نجم نادي ريال مدريد كريم بنزيمة على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريه بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن انتهاء آمال بنزيمة بالعودة للعب في منتخب الديوك.

وكتب كريم بنزيمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سيد لو غريت أطلب منك أن تنساني، دعني وشأني من فضلك. فرنسا هي بطل العالم وهذا هو المهم الأمور الأخرى عديمة الجدوى. شكرا لكم ".

Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet#CaSuffit#GiveMeABreak

@equipedefrance — Karim Benzema (@Benzema) October 10, 2018

وكان بنزيمة (30 عاما) قد تورط منذ بضع سنوات في قضية ابتزاز ضد زميله في المنتخب الفرنسي ماثيو فالبوينا، مما أبعده عن صفوف المنتخب الفرنسي الذي خاض آخر مبارياته معه في الثامن من أكتوبر 2015 أمام أرمينيا حيث سجل هدفين.

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يذكر أن بنزيمة خاض 81 مباراة دولية، وسجل 27 هدفا للمنتخب الفرنسي.

المصدر: وكالات