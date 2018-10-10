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بولت يخوض اختبارا أخيرا لحسم مستقبله الكروي

الرياضة

بولت يخوض اختبارا أخيرا لحسم مستقبله الكروي
Reuters
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سيخوض العداء الأسطوري الجامايكي السابق أوساين بولت أول مباراة له أساسيا مع فريقه الأسترالي سنترال كوست مارينرز، في لقاء ودي ضد ساوث وست يونايتد، الجمعة.

وقال بولت بعد ما أعلمه المدرب بأنه سيشارك أساسيا في المباراة "بالنسبة إلي، دائما ما تكون نقطة جيدة عندما يكون المدرب راضيا تماما عن مستواك البدني لكي يشركك أساسيا".

وأضاف "بكل بساطة، أنا سعيد للفرصة المتاحة أمامي وكوني سأشارك أساسيا وسأبذل قصارى جهدي".

وكشف صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 م :"أعتقد بأن (هذه المباراة) ستكون حاسمة بشأن قرار النادي فيما يتعلق بمستقبلي. أيضا بالنسبة إلي، إنها مباراة في غاية الأهمية". 

وعن مدى تطور مستواه منذ بدأ تدريباته مع فريقه الجديد قبل فترة قال "تحركاتي ولمستي للكرة أصبحت أفضل بكثير اليوم. لقد تعلمت كيفية التمركز وأين أضع الكرة". 

وكان بولت خاض أولى مبارياته مع مارينرز في 31 أغسطس الماضي عندما دخل أرضية الملعب في الدقيقة 71.

المصدر: أ ف ب

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