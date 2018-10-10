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كوكورين وماماييف خلف القضبان بعد فضيحة المقهى

الرياضة

كوكورين وماماييف خلف القضبان بعد فضيحة المقهى
Sputnik Михаил Киреев
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، عن حبس بافل ماماييف لاعب كراسنودار الروسي لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق في قضيتين مرفوعتين ضده.

كما أكدت وكالة تاس أن ألكسندر كوكورين مهاجم زينيت بطرسبورغ الروسي قد صدر قرار حبسه أيضا على ذمة التحقيق لمدة 48 ساعة، لينضم إلى صديقه ماماييف خلف القضبان.

وتقوم وزارة الداخلية الروسية بالتحقيق مع اللاعبين بخصوص ظهورهما في مقطعي فيديو تم تداولهما على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأول، يظهرهما يقومان بالاعتداء بالضرب على رجل داخل مقهى في العاصمة الروسية، قبل أن يتبين أن الرجل مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ويدعى دينيس باك.

والثاني يظهرهما في اليوم ذاته يعتديان على رجل آخر قرب أحد الأرصفة، وذكرت العديد من التقارير أن المعتدى عليه يعمل سائقا لمقدمة البرامج الشهيرة على القناة الروسية الأولى أولغا أوشاكوفا.

ولاقى مقطعي الفيديو تنديدا كبيرا من المجتمع الروسي على كافة المستويات السياسية والرياضية والشعبية.

وأعلن نادي كراسنودار نيته فسخ عقد ماماييف، كما أبدى نادي زينيت صرامة في إنزال أقسى العقوبات بكوكورين.

المصدر: تاس+ rsport.ria.ru

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