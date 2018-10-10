كوكورين وماماييف خلف القضبان بعد فضيحة المقهى

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، عن حبس بافل ماماييف لاعب كراسنودار الروسي لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق في قضيتين مرفوعتين ضده.

كما أكدت وكالة تاس أن ألكسندر كوكورين مهاجم زينيت بطرسبورغ الروسي قد صدر قرار حبسه أيضا على ذمة التحقيق لمدة 48 ساعة، لينضم إلى صديقه ماماييف خلف القضبان.

وتقوم وزارة الداخلية الروسية بالتحقيق مع اللاعبين بخصوص ظهورهما في مقطعي فيديو تم تداولهما على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأول، يظهرهما يقومان بالاعتداء بالضرب على رجل داخل مقهى في العاصمة الروسية، قبل أن يتبين أن الرجل مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ويدعى دينيس باك.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской “Кофемании”.

Кокорин подбегает к Паку, бьет его стулом, подлетает остальная компания с Мамаевым.



8 октября. Холст, масло, уголовка. pic.twitter.com/6x593uIeYr — Breaking Mash (@BreakingMash) October 8, 2018

والثاني يظهرهما في اليوم ذاته يعتديان على رجل آخر قرب أحد الأرصفة، وذكرت العديد من التقارير أن المعتدى عليه يعمل سائقا لمقدمة البرامج الشهيرة على القناة الروسية الأولى أولغا أوشاكوفا.

Появилось еще одно видео драки с участием Кокорина и Мамаева. По всей видимости, она предваряла инцидент в кафе. pic.twitter.com/druSQkhuSY — Р-Спорт (@rsportru) October 9, 2018

ولاقى مقطعي الفيديو تنديدا كبيرا من المجتمع الروسي على كافة المستويات السياسية والرياضية والشعبية.

وأعلن نادي كراسنودار نيته فسخ عقد ماماييف، كما أبدى نادي زينيت صرامة في إنزال أقسى العقوبات بكوكورين.

المصدر: تاس+ rsport.ria.ru