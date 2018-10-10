نجم برشلونة السابق "يتحرش" بزوجة مغن تركي ويكسر أنفه!

علق أردا توران، لاعب برشلونة المعار لصفوف إسطنبول بشاك شهير، على التقارير الأخيرة التي أشارت إلى اعتدائه على فنان تركي داخل أحد الملاهي الليلية في إسطنبول.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية قام أردا بمعاكسة صديقة أحد المغنيين فاستفز الأخير ودار بينهما عراك، تسبب في كسر أنف المطرب الذي يدعى بيركاي.

وأفادت التقارير، أن توران ذهب إلى بيركاي في المستشفى للاعتذار، وأخبره بأنه لم يكن يعلم أن المرأة زوجته، و مد للمغني مسدسا كان بحوزته طالبا منه قتله.

وكتب توران عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "أود الإدلاء ببيان حول الأخبار التي نشرت عني في الصحف".

وتابع: "كان هناك جدل حول المكان الذي ذهبت له مع أصدقائي يوم إجازتي، ولكن السبب لا يتعلق بالشرف كما أشيع، ولا يمكن أن يكون بهذه الطريقة".

ويمر توران بفترة غير مستقرة في مسيرته الكروية، إذ تعرض للإيقاف لمدة 16 مباراة في الدوري التركي، بعد أن تعدى على حامل راية في مايو الماضي.

المصدر: وكالات