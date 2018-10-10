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تيومين يحقق مفاجأة ويقصي تسيسكا موسكو من كأس روسيا

الرياضة

تيومين يحقق مفاجأة ويقصي تسيسكا موسكو من كأس روسيا
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حقق نادي تيومين من الدرجة الأولى مفاجأة كبيرة بإقصائه ضيفه تسيسكا موسكو العريق من الدور الـ32 لكأس روسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ولم يستطع أي من الفريقين تسجيل أي هدف في الزمن الأصلي للمباراة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

وافتتح تسيسكا باب التسجيل في الدقيقة 108 عن طريق تيمور بوخوف، وعادل لتيومين في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني ألكسندر ستاليارينكو، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض، بينما أضاع تسيسكا الذي لعب طوال المباراة بتشكيلة احتياطية 3 ركلات ترجيحية.

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وسيواجه تيومين في الدور ثمن النهائي للمسابقة فريق أورينبورغ في الـ31 من أكتوبر الجاري.

المصدر: sport-express.ru

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