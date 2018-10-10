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الروسي مدفيديف يودع دورة شنغهاي بعد الخسارة أمام فيدرر

الرياضة

الروسي مدفيديف يودع دورة شنغهاي بعد الخسارة أمام فيدرر
Sputnik
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ودع الروسي دانييل مدفيديف منافسات دورة شنغهاي الصينية للتنس، إثر خسارته أمام السويسري المخضرم روجر فيدرر بنتيجة 4-6 و6-4 و4-6، اليوم الأربعاء ليتأهل الأخير لثمن النهائي.

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت غير المصنف، والفائز على الأمريكي ماكنزي ماكدونالد 3-6، 6-4 و6-1.

وكان فيدرر المصنف ثانيا عالميا، يخوض مباراته الأولى منذ خروجه مطلع سبتمبر الماضي على يد الأسترالي جون ميلمان، من الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية، آخر البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: وكالات

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