الروسي مدفيديف يودع دورة شنغهاي بعد الخسارة أمام فيدرر

ودع الروسي دانييل مدفيديف منافسات دورة شنغهاي الصينية للتنس، إثر خسارته أمام السويسري المخضرم روجر فيدرر بنتيجة 4-6 و6-4 و4-6، اليوم الأربعاء ليتأهل الأخير لثمن النهائي.

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت غير المصنف، والفائز على الأمريكي ماكنزي ماكدونالد 3-6، 6-4 و6-1.

وكان فيدرر المصنف ثانيا عالميا، يخوض مباراته الأولى منذ خروجه مطلع سبتمبر الماضي على يد الأسترالي جون ميلمان، من الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية، آخر البطولات الأربع الكبرى.

🇨🇭 Federer Breaks!



The defending champion will serve for the match at 5-4 in the deciding set. pic.twitter.com/YndjxLR1xO — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 10, 2018

المصدر: وكالات