كييفو يتعاقد مع مدرب إيطاليا السابق

عين المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا جانبييرو فنتورا، مدربا لنادي كييفو، خلفا للمقال لورنتسو دانا، بحسبما ذكر الفريق المشارك في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء.

وكان فنتورا من دون وظيفة بعد إقالته من تدريب "سكوادرا أتسورا"، إثر فشله في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في 60 عاما.

وذكر النادي في بيان "جانبييرو هو المدرب الجديد لكييفو" متمنيا للمدرب المخضرم "حظا جيدا في عمله".

ووقع المدرب البالغ 70 عاما عقدا لمدة سنتين مع نادي مدينة فيرونا الذي يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي، ورصيده السلبي نقطة واحدة تحت الصفر بعد حسم 3 نقاط من مشواره المتواضع الشهر الماضي لأخطاء في حساباته المالية.

ويملك فنتورا رصيدا كبيرا من تدريب الأندية المحلية على غرار نابولي، سمبدوريا، أودينيزي وفيرونا.

وبنى سمعته في 5 سنوات مع تورينو عندما أعاد الفريق إلى الدرجة الأولى وساهم في مسيرة الهداف تشيرو إيموبيلي، وذلك قبل تعيينه المفاجئ على رأس المنتخب الإيطالي في 2016.

وستكون مباراته الأولى على أرضه ضد أتالانتا في 21 أكتوبر بعد وقفة المباريات الدولية.

وأقيل دانا، قائد كييفو السابق الذي حل بدلا من رولاندو ماران في أبريل الماضي، بعد الخسارة ضد ميلان 1-3 الأحد على ملعب سان سيرو، ليتعرض فريقه لخسارة سادسة في ثماني مباريات.

وساعد دانا فريقه للحلول في المركز الثالث عشر الموسم الماضي وتفادي الهبوط بثلاثة انتصارات تواليا في نهاية الموسم.

المصدر: أ ف ب