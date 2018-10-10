دل بوترو وزفيريف إلى ثمن نهائي دورة شنغهاي

جهد الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف ثالثا، لتخطي الفرنسي ريشار غاسكيه 7-5، 7-6 (9-7) الأربعاء، في الدور الثاني من دورة شنغهاي الصينية، في ساعة وخمسين دقيقة.

وأنقذ دل بوترو كرتين حاسمتين في الشوط الكاسر للتعادل "تاي بريك" للمجموعة الثانية، إذ كان غاسكيه متقدما 6-4. وتوتر الفرنسي ورمى مضربه على الأرض عندما أدرك الأرجنتيني التعادل 6-6.

وأنهى دل بوترو (30 عاما) المباراة بضربة إرسال ساحقة "آيس"، ويلتقي في ثمن النهائي الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف الثالث عشر في البطولة.

Down four set points? No problem for @delpotrojuan!



He rallies from 2/6 in the tie-break to defeat Richard Gasquet 7-5, 7-6 at the @SH_RolexMasters.



Will you be watching his R3 clash against Borna Coric? #ATPMasters1000pic.twitter.com/FkOhcCIub8 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 10, 2018

كذلك تخطى الألماني ألكسندر زفيريف (21 عاما) والمصنف رابعا في البطولة الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي أحرز الأحد، دورة بكين بفوزه على دل بوترو، بنتيجة 7-5، 6-4 في 92 دقيقة.

ويلتقي زفيريرف في ثمن النهائي الأسترالي أليكس دي مينور (19 عاما) الفائز على الفرنسي بينوا بير 6-4، 6-3، فيما فاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس العاشر في البطولة على الروسي كارين خاتشانوف 6-4، 7-6 (10-8).

المصدر: أ ف ب