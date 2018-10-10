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دل بوترو وزفيريف إلى ثمن نهائي دورة شنغهاي

الرياضة

دل بوترو وزفيريف إلى ثمن نهائي دورة شنغهاي
AFP
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جهد الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف ثالثا، لتخطي الفرنسي ريشار غاسكيه 7-5، 7-6 (9-7) الأربعاء، في الدور الثاني من دورة شنغهاي الصينية، في ساعة وخمسين دقيقة.

وأنقذ دل بوترو كرتين حاسمتين في الشوط الكاسر للتعادل "تاي بريك" للمجموعة الثانية، إذ كان غاسكيه متقدما 6-4. وتوتر الفرنسي ورمى مضربه على الأرض عندما أدرك الأرجنتيني التعادل 6-6.

وأنهى دل بوترو (30 عاما) المباراة بضربة إرسال ساحقة "آيس"، ويلتقي في ثمن النهائي الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف الثالث عشر في البطولة. 

كذلك تخطى الألماني ألكسندر زفيريف (21 عاما) والمصنف رابعا في البطولة الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي أحرز الأحد، دورة بكين بفوزه على دل بوترو، بنتيجة 7-5، 6-4 في 92 دقيقة. 

ويلتقي زفيريرف في ثمن النهائي الأسترالي أليكس دي مينور (19 عاما) الفائز على الفرنسي بينوا بير 6-4، 6-3، فيما فاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس العاشر في البطولة على الروسي كارين خاتشانوف 6-4، 7-6 (10-8).

المصدر: أ ف ب

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