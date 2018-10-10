رئيس الاتحاد الفرنسي يوجه ضربة قاصمة لكريم بنزيمة

انتهت الآمال التي كان يعقدها الفرنسي كريم بنزيمة للعودة إلى منتخب "الديوك" وبات الأمر مستحيلا بعد تصريح رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريه لصحيفة "كويست فرانس" الفرنسية.

وأكد لو غريه في مقابلة مع الصحيفة الفرنسية أن منتخب بلاده الأول للكرة أغلق أبوابه نهائيا أمام نجم ريال مدريد الإسباني بنزيمة : "المنتخب الفرنسي انتهى بالنسبة لبنزيمة، لا أحمل أي ضغينة ضده، لقد كان دائما يتصرف بشكل جيد، ولكن أعتقد أن المنتخب انتهى بالنسبة له وخاصة أنه كان يعاني من تراجع المستوى الفني خلال فترة ما".

وكان بنزيمة (30 عاما) قد تورط منذ بضع سنوات في قضية ابتزاز ضد زميله في المنتخب الفرنسي ماثيو فالبوينا، مما أبعده عن صفوف المنتخب الفرنسي الذي خاض آخر مبارياته معه في الثامن من أكتوبر 2015 أمام أرمينيا حيث سجل هدفين.

يذكر أن بنزيمة خاض 81 مباراة دولية، وسجل 27 هدفا للمنتخب الفرنسي.

المصدر: وكالات