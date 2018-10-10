مواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

تعود غدا الخميس عجلة بطولة دوري الأمم الأوروبية للدوران، بإقامة العديد من المباريات المرتقبة، عندما تبدأ منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ومن أبرز مباريات الغد الـ11 من أكتوبر: مباراة البرتغال بطلة أوروبا ومستضيفتها بولندا ضمن المجموعة A3، ومباراة روسيا التي تستضيف السويد في مدينة كالينينغراد ضمن المجموعة B2.

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أما بعد غد الجمعة 12 أكتوبر، فتستضيف كرواتيا وصيفة بطل العالم منتخب إنجلترا ضمن المجموعة A2، في إعادة للمباراة النصف نهائية لمونديال روسيا والتي انتهت لصالح مودريتش وزملائه بنتيجة 2-1 بعد التمديد.

وفي مباراة مثيرة ثانية الجمعة، تستضيف بلجيكا منتخب سويسرا ضمن المجموعة A2.

أما السبت في 13 أكتوبر، فتتجه الأنظار للمواجهة المرتقبة على ملعب يوهان كرويف في العاصمة الهولندية أمستردام عندما يستضيف منتخب الطواحين نظيره الألماني ضمن المجموعة A1.

ويوم الأحد في 14 أكتوبر، يستضيف المنتخب الروسي نظيره التركي، فيما يحل المنتخب الإيطالي ضيفا على بولندا.

وفي الـ15 من أكتوبر، يستضيف المنتخب الإسباني نظيره الإنجليزي في مباراة نارية.

وفي الـ16 من أكتوبر، يحل المانشافت ضيفا على بطل العالم المنتخب الفرنسي في قمة مواجهات اليوم الأخير من منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

المصدر: RT