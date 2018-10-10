سرقة جائزة سباق فرنسا للدراجات!

أعلن فريق سكاي البريطاني للدراجات اليوم، أن جائزة سباق فرنسا التي فاز بها جيرينت توماس في وقت سابق هذا العام سرقت خلال حدث خاص برياضة الدراجات في مدينة برمنغهام البريطانية.

وأُعيرت الجائزة لشركة بيناريلو المصنعة للدراجات، ليتم عرضها في عدة مواقع في بريطانيا إلى جانب ألقاب أخرى خاصة بالجائزة الكبرى لكنه سرقت بعدما تركت دون حراسة في مركز المعارض الوطني في برمنغهام مؤخرا.

إقرأ المزيد

وقال توماس في بيان: "إنه لسوء حظ لا يصدق أن يحدث هذا. من المفروض أن جائزة مثل تلك تعد ذات قيمة محدودة للغاية بالنسبة لأي شخص يستولي عليها لكنها تعني الكثير بالنسبة لي وللفريق.

وأضاف: "آمل بأن من أخذها سيتفضل مشكورا بإعادتها لنا".

واختتم: "الجائزة مهمة لكن ما يهم أكثر هي الذكريات الرائعة في ذلك الصيف الذي لا يصدق ولا يمكن لأحد أن يسرق منا تلك الذكريات".

وذكر فريق سكاي أن الشرطة تحقق في الحادثة وتنسق مع كافة الأطراف ذات الصلة للتوصل لاتفاق بشأن أفضل طريقة لحل تلك المشكلة.

المصدر: رويترز