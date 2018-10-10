لاعب إنجلترا يرفض الثأر من كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

قال كيران تريبيير لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن الفريق لن يخوض مباراة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بعد غد الجمعة، للثأر من هزيمته في الدور نصف النهائي لمونديال روسيا.

وقال تريبيير لشبكة سكاي سبورتس في حديث عن المباراة: "لا، إنه ليس ثأرا".

وأكمل: "كانت كرواتيا أفضل منا في مباراة الدور نصف النهائي بكأس العالم لكننا بصدد مباراة أخرى".

وواصل: "نريد خوض المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط التي نحتاجها لنتطلع بعدها لمواجهة إسبانيا".

AFP Kirill KUDRYAVTSEV

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وستقام مباراة الجمعة المقبل دون جمهور بسبب معاقبة الاتحاد الأوروبي لكرواتيا عقب وضع شعارات سياسية في الملعب قبل مباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2016.

كما ستواجه إنجلترا، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الرابعة من دوري الأمم متقدمة على كرواتيا، منافستها إسبانيا المتصدرة في إشبيلية يوم الاثنين المقبل.

وحقق منتخب الأسود الثلاثة في المونديال الروسي هذا الصيف أفضل نتيجة في كأس العالم منذ 28 عاما، لكنه لم يتمكن من بلوغ النهائي عقب الخسارة أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد لوقتين إضافيين.

المصدر: رويترز