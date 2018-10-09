تحديد موعد اختيار الدولة المضيفة لأولمبياد 2026

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء أنّها ستختار مضيفة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في يونيو المقبل، وذلك بين ثلاثة ملفات ترشيح تقدمت بها أربع مدن.

وكان من المقرر أن تتم عملية الاختيار في سبتمبر الماضي في مدينة ميلانو الإيطالية، إلا أن اللجنة الدولية أرجأت ذلك نظرا لأن المدينة مرشحة للاستضافة.

وخلال جمعيتها العمومية المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حددت اللجنة الأولمبية الدولية تاريخ 23 يونيو 2019 موعدا لاختيار الدولة المضيفة، خلال الاجتماع الـ134 لجمعيتها العمومية، والذي سيترافق مع تدشين مقرها الجديد في مدينة لوزان السويسرية.

وترشحت للاستضافة العاصمة السويدية ستوكهولم، ومدينتا ميلانو وكوريتينا دامبيتزو الإيطاليتان من خلال ملف مشترك، ومدينة كالغاري الكندية التي تستعد لإقامة استفتاء في 13 نوفمبر المقبل حول ما إذا كانت ستمضي في عملية الترشيح.

وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية قد استبعدت الأسبوع الماضي ترشيح مدينة أرضروم التركية لأسباب "فنية".

المصدر: أ ف ب