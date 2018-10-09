لاعب ليفربول السابق ينقذ حارس مرمى سبورتنغ من الموت

أنقذ مدافع فريق سبورتنغ لشبونة سباستيان كواتس زميله حارس المرمى رومان سالين من الموت خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام مضيفه بورتيمونينسي بالجولة الـ7 من الدوري البرتغالي.

وسقط سالين على الأرض مبتلعا لسانه بعد اصطدامه بقائم المرمى، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وكاد أن يفقد على إثرها حياته، ما دفع كواتس "لاعب ليفربول السابق" لإنقاذه قبل تدخل الطاقم الطبي لعلاجه.

وانتهى اللقاء لمصلحة أصحاب الأرض بنتيجة 4-2.

المصدر: وكالات