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الترجي التونسي يقيل مدربه ابن يحيى!

الرياضة

الترجي التونسي يقيل مدربه ابن يحيى!
AFP
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أعلن الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز انفصاله عن مدربه خالد بن يحيى قبل أن يخوض الفريق مواجهة حاسمة ضد بريميرو أوغوستو الأنغولي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وذكر الترجي في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، بموقعه على الإنترنت أن معين الشعباني مساعد المدرب سيشرف على مران الفريق الأول خلفا للمدرب ابن يحيى غدا الأربعاء.  

واهتزت شباك الترجي قرب النهاية ليخسر 1-0 في أنغولا في ذهاب قبل النهائي الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز

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