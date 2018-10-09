ماتيتش يزيد محن يونايتد ومورينيو

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن نيمانيا ماتيتش متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي انسحب من تشكيلة صربيا لمواجهة الجبل الأسود ورومانيا بدوري الأمم الأوروبية، بسبب الإصابة.

وأشارت "ميرور" إلى أن مانشستر يونايتد أكد أن ماتيتش سيعود للنادي من أجل استكمال عملية التأهيل، وهناك شكوك تحوم حول مشاركته في المباراة المقبلة لليونايتد أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج في الـ20 من الشهر الجاري.



ويأتي هذا الخبر السيئ لمانشستر يونايتد بعد يوم واحد من تأكد انسحاب الظهير الأيسر لوك شاو، من تشكيلة المنتخب الإنجليزي بداعي الإصابة، ولن يشارك أمام إسبانيا وكرواتيا.

وحقق "الشياطين الحمر" فوزهم الأول "بصعوبة بالغة" في المرحلة الثامنة على ضيفه نيوكاسل 3-2، بعد ثلاث هزائم في المراحل السبعة الأولى من الدوري المحلي، كان آخرها في المرحلة السابعة أمام المضيف وست هام 1-3، في أسوأ بداية لهم في بطولة إنجلترا منذ 29 عاما... كما خرجوا بركلات الترجيح أمام دربي كاونتي (درجة ثانية) من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية، وكذلك تعادلوا سلبا مع ضيفهم فالنسيا الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات