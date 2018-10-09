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شاهد.. لاعب كرة قدم ينفذ "حركة كاراتيه" ضد خصمه فيطرد فورا

الرياضة

شاهد.. لاعب كرة قدم ينفذ
DirtyFootbaIIer/twitter
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شهد دوري الدرجة الأولى الأوكراني لكرة القدم لقطة غاية في الخشونة، وذلك خلال مباراة بريكارباتيا وضيفه سومي، الأحد الفائت، ضمن الجولة الـ12 من المسابقة.

وعند الدقيقة 60 من عمر المباراة قام نيكولاي كفاسني لاعب بريكارباتيا بتدخل شديد الخطورة على منافسه، فاستحق البطاقة الحمراء مباشرة، وغادر أرضية الملعب.

وبالإعادة البطيئة لا يظهر لدى اللاعب نية استخلاص الكرة على الإطلاق، بل ظهر وكأنه في نزال كاراتيه مصيري.

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وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

المصدر: eurosport.ru

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