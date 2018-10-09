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الدوري الألماني.. مدرب شالكه السابق يتولى تدريب شتوتغارت

الرياضة

الدوري الألماني.. مدرب شالكه السابق يتولى تدريب شتوتغارت
AFP
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أعلن نادي شتوتغارت الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الألماني الثلاثاء تعيين المدرب السابق لشالكه ماركوس فينتسييرل مديرا فنيا جديدا لفريقه خلفا للتركي الألماني طيفون كوركوت.

وكان فينتسييرل (43 عاما) دون ناد منذ يونيو 2017 عندما ترك الإدارة الفنية لشالكه بعد موسم واحد معه.

ووقع فينتسييرل عقدا مع شتوتغارت حتى 2020.

وحقق شتوتغارت فوزا واحدا في 7 مباريات حتى الآن في الدوري مع تعادلين وأربع هزائم آخرها أمام مضيفه هانوفر 1-3 السبت، فقرر الاستغناء عن مدربه كوركوت الذي بات أول المقالين في البوندسليغا، الأحد.

وقال فينتسييرل في تصريح للموقع الرسمي للنادي "شتوتغارت فريق كبير يمر حاليا بمرحلة رياضية صعبة"، مضيفا "لكنني مقتنع بإمكانات الفريق والنادي".

وعاد شتوتغارت، بطل الدوري 5 مرات آخرها عام 2007، إلى دوري الأضواء الموسم الماضي وأنهاه في المركز السابع.

المصدر: أ ف ب

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