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اتحاد الكرة العراقي: نرحب بتأسيس ناد رياضي للحشد الشعبي

الرياضة

اتحاد الكرة العراقي: نرحب بتأسيس ناد رياضي للحشد الشعبي
IRAQFA/twitter
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أبدى عضو اتحاد كرة القدم العراقي، كامل زغير، اليوم الثلاثاء، ترحيبه بفكرة تأسيس ناد رياضي للحشد الشعبي في العراق.

وقال زغير لـRT: "الحشد الشعبي هيئة وطنية ولديها قانون في مجلس النواب، وهي جزء من مؤسسات الدولة العراقية، لذا من حقها أن يكون لديها ناد رياضي مثل بقية الوزارات كالداخلية والدفاع والنقل وغيرها من المؤسسات".

وأضاف: "نأمل أن يكون النادي عندما يؤسس داعما للحركة الرياضية العراقية، خاصة لعبة كرة القدم التي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى في العراق".

يذكر أن هيئة الحشد الشعبي استضافت قبل أيام نجم الكرة العراقية يونس محمود لمساعدتها في تأسيس النادي.

المصدر: RT

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