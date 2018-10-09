سامباولي يكشف سبب إخفاق "التانغو" في مونديال روسيا

كانت كل مباراة في مونديال روسيا 2018 بمثابة "المعاناة" بالنسبة لمدرب الأرجنتين السابق خورخي سامباولي الذي أسف من الضغط الهائل الذي تعرض له لاعبوه في بطولة ودعوها من دور الـ16.

وقال المدرب الذي أقيل بعد خروج المنتخب الأمريكي الجنوبي أمام فرنسا 3-4 في الدور ثمن النهائي، لصحيفة ماركا الإسبانية :"كان الحمل ثقيلا على أكتاف هذا الفريق، أجبرنا على تحقيق الفوز ما جعل اللجوء إلى الموهبة صعبا".

وتابع المدرب البالغ 58 عاما "كان العمل صعبا جدا لأن الخيار كان وحيدا (إحراز لقب كأس العالم) تعين علينا إيجاد توازن حتى لا يؤدي هذا الالتزام إلى مزيد من القلق. كل مباراة كانت بمثابة معاناة".

ومن وجهة نظر شخصية، أكد أن "95% من الناس اعتقدوا أن خورخي سامباولي سيمنح الأرجنتين لقب كأس العالم. عندما فشلنا انهالت الانتقادات. لكني لا أكن أي ضغينة تجاه أي شخص".

وبالنسبة لمشاركة ليونيل ميسي في المونديال وتردد مطالبته بعدم ضمه إلى المنتخب في سبتمبر وأكتوبر، أكد سامباولي أن نجم برشلونة الإسباني "عانى أكثر من أي شخص.. أفضل لاعب في العالم كان متفانيا".

وأردف "في ناديه يجد استقرار كبيرا. لكنه عندما يأتي إلى الأرجنتين ينبغي أن يفوز مهما حصل، وبهستيريا جماعية عظيمة. هذا غير ممكن. إذا لم يفز تتركز عليه كل الانتقادات. هذا يعني، لا يمكنك أن تلعب أو تستمتع".

وحول خيار ميسي أن يبقى بعيدا حاليا عن المنتخب، قال "هذه قرارات شخصية جدا. هو وحده يعرف حاجته، ويجب أن نحترم ذلك".

ويشرف على "ألبي سيليستي" حاليا مدرب منتخب تحت 20 عاما ليونيل سكالوني واللاعب الدولي السابق بابلو إيمار.

المصدر: أ ف ب



