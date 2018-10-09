كراسنودار يسعى لفسخ عقد ماماييف بعد حادثة المقهى

أعلن نادي كراسنودار أنه يدرس إمكانية فسخ عقد لاعبه بافل ماماييف بعد تورطه مع ألكسندر كوكورين مهاجم زينيت بطرسبورغ في عراك داخل مقهى في العاصمة موسكو أمس.

وأكد كراسنودار في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أنه يدرس فسخ العقد مع ماماييف.

وجاء في البيان: "لا يوجد أي عذر لما جرى، سننزل أقصى العقوبات التي يسمح بها عقدنا مع اللاعب، وسيحرم من التدرب في صفوف الفريق الأول".

وأضاف البيان:"للأسف، العقود التي نوقعها تعطي حماية كبيرة للاعبين المحترفين، ولكننا سنتعامل مع القضية بغاية الجدية والحزم".

Заявление пресс-службы ФК «Краснодар» по поводу инцидента с участием Павла Мамаева. https://t.co/HjYlGtdN3bpic.twitter.com/9ZbDH20lOW — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 9, 2018

وأثبت مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي تورط اللاعبان ماماييف وكوكورين أمس الاثنين بالاعتداء بالضرب على رجل داخل مقهى في العاصمة الروسية، قبل أن يتبين أن الرجل مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ويدعى دينيس باك.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской “Кофемании”.

Кокорин подбегает к Паку, бьет его стулом, подлетает остальная компания с Мамаевым.



8 октября. Холст, масло, уголовка. pic.twitter.com/6x593uIeYr — Breaking Mash (@BreakingMash) October 8, 2018

كما انتشر فيديو ثان، يظهر فيه اللاعبان يعتديان على رجل آخر قرب أحد الأرصفة، وذكرت العديد من التقارير أن المعتدى عليه يعمل سائقا لمقدمة البرامج الشهيرة على القناة الروسية الأولى أولغا أوشاكوفا.

Появилось еще одно видео драки с участием Кокорина и Мамаева. По всей видимости, она предваряла инцидент в кафе. pic.twitter.com/druSQkhuSY — Р-Спорт (@rsportru) October 9, 2018

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وتقوم الشرطة الروسية بالتحقيق في تصرف اللاعبين في الحادثتين، والذي لاقى تنديدا كبيرا من المجتمع الروسي على كافة المستويات السياسية والرياضية والشعبية.

المصدر: rsport.ria+ sport-express