الفرعون صلاح على رأس المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها سنويا، وتواجد نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الـ30 للظفر بالجائزة.

🔴 We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondorpic.twitter.com/M01sH5gspj — #ballondor (@francefootball) October 8, 2018

وقامت المجلة الفرنسية بنشر قائمة المرشحين الـ30 على 6 مراحل طوال، يوم أمس، بحيث تم نشر 5 أسماء في كل مرحلة.

وجاء محمد صلاح ضمن الدفعة السادسة الأخيرة التي ضمت أيضا كلا من الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، والكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة، والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، والفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.

Voici les cinq derniers nommés pour le Ballon d'Or France Football 2018 https://t.co/BbEwJdGFUO — #ballondor (@francefootball) October 8, 2018

فيما ضمت الدفعة الخامسة كلا من: الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، والسلوفيني جان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر سيتي.

Découvrez les nommés de 21 à 25 du Ballon d'Or France Football 2018 https://t.co/BBMo2fHvOL — #ballondor (@francefootball) October 8, 2018

وضمت الدفعة الرابعة كلا من: الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والبرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

Tous les détails des nommés de 16 à 20 pour le Ballon d'Or France Football 2018 https://t.co/i5tOUPxIQ5 — #ballondor (@francefootball) October 8, 2018

وضمت الدفعة الثالثة كلا من: الإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد، والإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، والفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي.

VIDEO : Découvrez les 11e, 12e, 13e, 14e et 15e nommés pour le Ballon d'Or France Football 2018 https://t.co/rz0bBFD6RK — #ballondor (@francefootball) October 8, 2018

وضمت الدفعة الثانية كلا من: البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو لاعب ليفربول، والأوروغوياني دييغو غودين لاعب أتلتيكو مدريد.

Tous les détails des nommés de 6 à 10 pour le Ballon d'Or France Football 2018 https://t.co/JfhLhdWMTV — #ballondor (@francefootball) October 8, 2018

أما الدفعة الأولى فضمت كلا من: البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، والأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما، والويلزي غاريث بيل، لاعبا ريال مدريد الإسباني.

VIDEO : Les cinq premiers nommés du Ballon d'Or France Football 2018 sont... https://t.co/iafKeSMNoO — #ballondor (@francefootball) October 8, 2018

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وكشفت المجلة الفرنسية عن 15 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة، و10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم.

وتقرر إطلاق اسم "جائزة كوبا" على جائزة أفضل لاعب شاب التي ستمنحها فرانس فوتبول نسبة إلى ريمون كوبا، والذي أصبح أول لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية عام 1958، وتوفي العام الماضي.

وحددت المجلة الفرنسية الثالث من ديسمبر المقبل للكشف عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، بجانب جائزتي أفضل لاعبة و"كوبا".

المصدر: وكالات