بطولة أستراليا: المنظمون يعلنون عودة سيرينا

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء، أن الأمريكية سيرينا وليامز ستعود للمشاركة في البطولة مطلع العام 2019، بعد غيابها عن النسخة الأخيرة لإنجاب مولودتها الأولى.

وتوقع مدير البطولة كريغ تايلي أن تكون مشاركة نادي المئة الأوائل لدى الرجال والسيدات كاملة في البطولة التي تقام سنويا في ملبورن، قائلا: "يسعدني الإعلان أن سيرينا وليامز ستعود إلى بطولة أستراليا المفتوحة في يناير".

وأضاف خلال إطلاق الحدث في ملعب رود ليفر أرينا: "شاهدنا سيرينا آخر مرة في ملبورن وهي تحرز اللقب. بالطبع لم نكن نعلم آنذاك أنها حامل بطفلتها أولمبيا في الأسبوع الثامن".

وذكر تايلي أن مجموع جوائز البطولة المقررة بين 14 و28 يناير المقبل سيرتفع إلى 60.5 مليون دولار أسترالي (42.9 مليون دولار أمريكي) بعدما كانت 55 مليون دولار أسترالي في 2018، وذلك بالتساوي بين الرجال والسيدات.

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وبالإضافة إلى سيرينا، المتوجة سبع مرات على ملاعب ملبورن آخرها في 2017 عندما كانت في بداية حملها، ستشارك أيضا حاملة اللقب مرتين البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا التي أجبرت على الانسحاب من نسخة 2018 بسبب خلاف مع والد ابنها على حضانته.

وتحتاج سيرينا البالغة 37 عاما، إلى لقب كبير إضافي لتعادل الرقم القياسي المطلق المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت بـ24 لقبا.

المصدر: أ ف ب