تقارير: نورمحمدوف لن يجرد من لقبه العالمي

قال رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC، دانا وايت، في حديث إعلامي إن المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف لن يجرد من لقبه العالمي للعبة.

وتحدث وايت لوكالة TMZ عن العقوبة المتوقع أن تفرضها الهيئة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية على حبيب: "لقد جمدوا مليوني دولار التي من المفترض أن تدفع لحبيب، وعلى الأغلب لن يتسلمها كاملة، أتوقع أن يخصم ما يقارب 250 ألف دولار".

وأضاف وايت: "بالنسبة لحزام اللقب العالمي لمنظمة UFC من المستحيل أن يجرد من حبيب".

واختتم قائلا: "أتوقع أن يوقف من أربعة إلى ستة أشهر، ولن يستطيع المشاركة في النزالات التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية".

Dana White Says Khabib Could Be Fined $2 Million for UFC 229 Brawl https://t.co/bzRjy2rA1O — TMZ (@TMZ) October 8, 2018

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واستطاع المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف فجر الأحد المحافظة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على الإيرلندي كونور ماكغريغور خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتلاسن نورمحمدوف بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، وتطور ذلك حيث خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع مشجعي منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم.

وبهذا الفوز حافظ حبيب البالغ 30 عاما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية من دون أي هزيمة.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

المصدر: لينتا رو