ماكغريغور قد يعاقب بسبب الحادثة بعد نزاله مع نورمحمدوف

صرح رئيس اللجنة الرياضية لوكالة نيفادا الأمريكية، إينتوني مارنل، أن الإيرلندي كونور ماكغريغور قد يواجه عقوبة على خلفية الحادث بعد نزاله مع المقاتل الروس حبيب نورمحمدوف.

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وقال في حديثه لقناة "ESPN" الرياضية الأمريكية إن اللجنة تجري تحقيقا شاملا في هذا الحادث يضم تحليل تسجيل فيديو للحادث واستجواب المشاركين فيها.

وكانت اللجنة قد جمدت دفع المكافأة التي تقدر بمليوني دولار لحبيب نورمحمدوف قبل انتهاء التحقيق. أما ماكغريغور فقد حصل على مكافأة بـ3 ملايين دولار، لكن اللجنة قررت دراسة تصرفات الإيرلندي أيضا بعد مشاهدة تسجيل الفيديو الموجود.

وأضاف: "سنقدم الوثائق ضد كونور ماكغريغور وحبيب نورمحمدوف. وبسبب تجميد المكافأة المخصصة لأحدهما يجب علينا أن ندرس هذه القضية بشكل سريع".

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وأفاد مارنل بأن نورمحمدوف الذي اعتذر علنا أمام اللجنة، قد يغرم ويسحب منه لقبه، قائلا: "يمكننا فرض العقوبتين عليه، لكنني أعتقد أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار توصيات المدعي العام".

وانتهى النزال بين ماكغريغور ونور محمدوف الأحد الماضي باستسلام ماكغريغور في الجولة الرابعة بعد أن قام حبيب بخنقه ليجبره على الاستسلام، الأمر الذي سمح للمقاتل الروسي بالحفاظ على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة.

وتلاسن نورمحمدوف بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، وتطور ذلك حيث خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع مشجعي منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهما، واعتذر نورمحمدوف عن تصرفاته بعد النزال.

المصدر: نوفوستي