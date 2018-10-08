كوكورين تحت تهديد العقوبات لتورطه في عراك

أعلن وزير الرياضة الروسي، بافيل كولوبكوف، فرض عقوبات بحق ألكسندر كوكورين وبافيل ماماييف في حال ثبوت تورطهما بعراك مع رئيس قسم وزارة الصناعة والتجارة دينيس باك، داخل مطعم في موسكو.

وقال كولوبكوف في تصريحات صحفية:" يوجد شريط فيديو للحادثة، سيتم فرض عقوبات على اللاعبين كوكورين وماماييف في حال اعترافهما بأنهما مذنبان في الحادث".

وتابع" ما حدث أمر غير مقبول، ويلقي بظلاله على كرة القدم في روسيا، وسيتم فرض عقوبات على اللاعبين في الأندية التي يلعبان لها، وكل هذا رهن التحقيقات.

يذكر أن كوكورين يلعب حاليا مع نادي زينيت سان بطرسبورغ، بينما يلعب ماماييف مع فريق كراسنودار.

المصدر: وكالات