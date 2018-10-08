مانشيني يعلن موعد عودة بالوتيلي إلى "الأزوري"

أكد روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا أن هناك معايير فنية أدت إلى عدم ضم كل من ماريو بالوتيلي وأندريا بيلوتي لتشكيلة الأزوري، الذي يستعد لخوض مباراتين دوليتين هذا الشهر.

وقال مانشيني، إنه سيضم المهاجم ماريو بالوتيلي لتشكيلة المنتخب عندما يكون في كامل لياقته، وذلك في تعليق للمدرب الإيطالي على عدم ضم مهاجمه المثير للجدل لخوض مباراتين دوليتين هذا الشهر.

وقال مانشيني إن الأمر نفسه ينطبق على أندريا بيلوتي مهاجم تورينو الذي لم يضمه للتشكيلة أيضا مضيفا أن القرارين استندا إلى "معايير فنية".

واستدعي بالوتيلي (28 عاما) لمنتخب إيطاليا بعد غياب دام 4 سنوات ومنحه مانشيني شارة القيادة في أولى مبارياته بعد تولي تدريب إيطاليا في مايو الماضي، لكن بالوتيلي لعب ثلاث مرات فقط مع ناديه الفرنسي نيس هذا الموسم ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

واستبعد بالوتيلي تماما من تشكيلة نيس في مواجهة تولوز، يوم الجمعة الماضي.

أما بيلوتي فشارك في جميع المباريات الثماني لفريقه تورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكنه سجل هدفين فقط وهو ما يقل كثيراً عن معدله المعتاد.

وقال مانشيني "ليسا في أفضل حالاتهما في الوقت الحالي لكنهما جزء من المجموعة والباب مفتوح للجميع. عندما يستعيدان اللياقة بنسبة مئة في المئة سيعودان للمنتخب".

وتستضيف إيطاليا منتخب أوكرانيا في مباراة ودية في جنوى، يوم الأربعاء، قبل أن تتوجه لملاقاة بولندا في دوري الأمم الأوروبية بعدها بأربعة أيام. وتملك إيطاليا نقطة واحدة من مباراتين في البطولة.

ودعا مانشيني، الذي حاول إعادة بناء الفريق اعتمادا على لاعبين شبان بعد فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم هذا العام، إلى التحلي بالصبر.

المصدر: أ ف ب